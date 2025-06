Jovem mantida em cárcere privado pelo companheiro é resgatada pela PM

Policiais militares do 8º Batalhão resgataram, neste domingo (8/6), uma jovem de 26 anos mantida em cárcere privado pelo companheiro, de 46. O caso ocorreu na QNN 25 de Ceilândia.

A PM chegou ao endereço para averiguar uma situação de violência doméstica. Testemunhas relataram aos policiais terem escutado, durante a madrugada de domingo, gritos de socorro vindos de dentro de um dos apartamentos do conjunto habitacional.

No local, os militares viram um dos imóveis com os vidros da janela e da porta quebrados, além de visível desordem no interior, com objetos quebrados e cômodos revirados. De fora, constataram uma movimentação estranha e uma mulher em visível estado de pânico e com lesões aparentes.

Diante da gravidade, os PMs solicitaram que o homem saísse da residência para conversar. O rapaz saiu de forma pacífica. A mulher relatou às equipes que foi agredida fisicamente e que estava sendo impedida de sair do local desde a noite anterior. Com base no relato da vítima e nas evidências constatadas pela guarnição, o autor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher II (Deam 2).