Homem mata esposa a tiros e tira a própria vida depois, no Lucio Costa

Casal é encontrado com marcas de tiros dentro de casa, no Lucio Costa - (crédito: Pacífico/CB/D.A Press)

Os corpos de Telma Senhorinha da Silva, de 51 anos, e de Valdeir Teodoro da Silva, de 47, foram encontrados com marcas de tiros dentro de uma casa no Lúcio Costa, no Guará, na noite deste sábado (8/6). A suspeita é de feminicídio seguido de suicídio, mas a confirmação só será possível após o resultado dos laudos periciais.

Policiais militares foram acionados por volta das 21h, via 190, para atender a ocorrência. O informante relatou que havia dois corpos dentro de uma casa.

No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros constataram os óbitos. A área foi imediatamente isolada pela PMDF, que preservou a cena até a chegada da Polícia Civil. A ocorrência está sob investigação da 8ª Delegacia de Polícia, que dará continuidade às apurações.