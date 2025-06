Quem é a mulher morta pelo companheiro, que tirou a própria vida após o crime

Quem é a mulher morta com tiro na cabeça pelo esposo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A mulher morta com um tiro na cabeça dentro de casa na noite desse sábado (7/6) foi identificada como Telma Senhorinha da Silva, 51 anos. A vítima foi baleada pelo esposo, Valdeir Teodoro da Silva, 47, que tirou a vida após o assassinato.

O crime ocorreu dentro da casa do casal, no Setor Lucio Costa, no Guará. Telma e Valdeir mantinham um relacionamento de 12 anos e, segundo testemunhas, o convívio era conturbado. Apesar disso, pessoas próximas consideravam que o autor era uma pessoa calma e não dava indícios de ser violento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Policiais militares foram acionados por volta das 21h, via 190, para atender à ocorrência. O informante relatou que haveria dois corpos dentro de uma casa.

No local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros constataram os óbitos.

Telma havia completado 51 anos, em 27 de maio. Ela deixa duas filhas, de 13 e 23 anos. A jovem é fruto de outro relacionamento.