Foragido por homicídio no DF é preso; vítima foi mutilada e jogada em mata

Um homem de 27 anos foragido da Justiça por participar de um assassinato brutal no Riacho Fundo 2 foi preso pela Polícia Militar (PMDF) na noite desse sábado (7/6). Anderson Carlos Soares Penha é acusado de torturar e matar um homem identificado como Francisco Roniere Alves, em fevereiro de 2024. A vítima foi encontrada em uma mata.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram os responsáveis por abordar o suspeito em um carro. Anderson estava acompanhado da namorada e tentou apresentar-se com um nome falso, mas acabou sendo identificado.

Leia também: Jovem mantida em cárcere privado pelo companheiro é resgatada pela PM

Em desfavor do criminoso, constavam dois mandados de prisão expedidos pela Justiça, incluindo o homicídio de Francisco. À época do crime, ele e comparsas mataram e jogaram o corpo da vítima numa mata. O homem estava semi nu, sem olhos, sem a língua e com cortes no pênis.



Leia também: Bebê some durante brincadeira e morre afogada em piscina do DF