Mega-Sena: apostadores do DF sonham com prêmio de R$ 61 milhões

Após ninguém acertar as seis dezenas do concurso 2.873 da Mega-Sena e o prêmio acumular, brasilienses vão às ruas cheios de esperança e expectativa para concorrer ao grande prêmio de R$ 61 milhões. As dezenas sorteadas foram: 04, 05, 17, 27, 52 e 56. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (10/6).

Enquanto o prêmio não sai, a Mega-Sena continua alimentando os sonhos de milhões de brasileiros. Entre eles, está a vigilante Cássia Ivone, de 55 anos. Com energia positiva e os planos bem definidos, ela garante que, se ganhar, o foco é viajar pelo mundo. “Eu não queria saber de fazenda, nem de carro muito caro. O meu sonho é viajar. Quero ir para Noruega, Tailândia, Inglaterra. Quero conhecer o mundo. E, claro, ajudar minha família”, contou com entusiasmo ao Correio.

Apesar de não haver ganhadores do prêmio máximo, 95 apostas acertaram a quina e cada uma levará R$ 44.356,88. Três dessas apostas premiadas são do Distrito Federal: uma feita na Lotérica D’Ouro, em Samambaia; outra na Lotérica Estância I, em Planaltina; e a terceira na Senna Lotérica, no Paranoá. Já a modalidade da quadra teve 8.838 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 681,13.

“Nunca ganhei mas tudo pode acontecer”, disse Maria Ferreira Cardoso, 54, que também aposta regularmente e sonha alto, mesmo sem nunca ter chegado perto da bolada.

Ela afirmou que, se ganhar o prêmio, vai ajudar toda a família e realizar alguns sonhos. “Tenho muitos parentes que precisam. Mas também quero muito viajar. Sou louca pra conhecer a Europa. Já conheço o Nordeste todo, agora quero sair do país e desbravar o mundo”, disse.

Para quem quiser tentar a sorte, as apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.