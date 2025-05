Caixa abre seleção para estágio de níveis médio, técnico e superior

CB Correio Braziliense

Caixa abre processo seletivo para estágio de nível médio, técnico e superior - (crédito: Divulgação/Caixa)

A Caixa Econômica Federal abrirá processo seletivo para estagiários de nível médio, técnico e superior, com vagas disponíveis em todas as regiões do Brasil. Os interessados poderão se inscrever entre a próxima segunda (12/5) a 5 de junho pelo site da Super Estágios No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a localidade onde deseja concorrer.

Para participar da seleção, o estudante deve estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou particulares, com frequência efetiva em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e estar frequentando nível médio, técnico ou nível superior. Além disso, é necessário ter, no mínimo, 16 anos.

Entre as vagas, 10% serão destinadas para Pessoas com Deficiência (PcDs), 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 3% para candidatos indígenas. As vagas de nível superior são voltadas para estudantes dos cursos de direito, arquitetura, engenharia, economia, tecnologia da informação (TI) e projetos sociais: pedagogia, psicologia, serviço social, ciências sociais ou ciência política.

Após a inscrição, os candidatos farão uma prova on-line. Para as vagas de nível superior, também haverá entrevista. A bolsa-auxílio é de até R$ 1.100 para estagiários de nível superior e até R$ 500 para os níveis médio e técnico. Além disso, os estudantes receberão auxílio-transporte de R$ 130 por mês. Os contratos vão de seis meses a dois anos.