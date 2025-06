Bombeiros resgatam homem de apartamento em chamas em Taguatinga

Na tarde desta segunda-feira (9/6), um homem foi resgatado de um apartamento em chamas na QNB 13, em Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes de socorro chegaram ao local do acidente, se depararam com muita fumaça saindo da janela de um dos cômodos, localizado no primeiro andar de um prédio de três pavimentos.

Diante do combate às chamas, que ficaram restritas ao quarto do imóvel, danificando apenas uma escrivaninha e algumas roupas, os bombeiros fizeram buscas no interior do apartamento e encontraram um morador que, apesar de consciente, estava desorientado. Ele foi transportado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 156, apresentando sintomas de intoxicação.

A perícia do CBMDF foi acionada para o local, mas, até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio. O imóvel ficou sob responsabilidade do síndico do prédio.



