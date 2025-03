Jovens são resgatados inconscientes em incêndio residencial em Taguatinga

Um incêndio atingiu a sala de uma residência na QNL 03, em Taguatinga, mobilizando cinco viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na noite deste sábado (8/3). Durante o atendimento, os socorristas encontraram dois jovens inconscientes. Ambos foram resgatados com vida, receberam atendimento no local e foram encaminhados ao Hospital Regional de Taguatinga.

Quando os bombeiros chegarem ao local, eles encontraram excesso de fumaça e chamas concentradas na sala do imóvel. Enquanto uma equipe combatia o fogo, outra realizava buscas por possíveis vítimas. Nos fundos da casa, os bombeiros arrombaram uma porta e localizaram dois jovens inconscientes em um cômodo: uma jovem de 19 anos, identificada como J.L.A.P., e um garoto de 13 anos, D.N.A.

As vítimas foram resgatadas com vida, receberam atendimento no local e foram transportadas ao Hospital Regional de Taguatinga. Além das vítimas, um pássaro que estava na casa também foi salvo. A ação rápida dos bombeiros evitou que o fogo se alastrasse para outras edificações. Após a extinção das chamas, foi realizado o rescaldo e a ventilação tática para eliminar a fumaça do ambiente. O local ficou sob responsabilidade dos familiares, e a perícia foi acionada para investigar as causas do incêndio.