Carros são destruídos durante incêndio em garagem de prédio, na Asa Sul

Na madrugada desta terça-feira (3/6), três veículos pegaram fogo na garagem de um prédio de apartamentos na Asa Sul. O incêndio ocorreu no subsolo do Bloco F, da SQS 212. Assim que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local do incêndio, foi identificada uma grande quantidade de fumaça saindo pela entrada principal da garagem do edifício.

Após confirmar a existência de chamas em três veículos, o socorro iniciou o combate, cessando o incêndio e evitando que outros carros fossem atingidos. Um veículo Peugeot 307 Sedan branco foi totalmente consumido pelo fogo. Um VW T-Cross cinza e um Toyota Corolla Cross branco ficaram parcialmente danificados.

A ocorrência envolveu três Grupamentos dos Bombeiros e oito viaturas. Não houve feridos, e as causas do incêndio serão apuradas por meio de perícia.

Incêndio deixou um dos veículos completamente destruído (foto: Divulgação/CBMDF)

Poucas horas antes do incidente no Plano Piloto, um incêndio destruiu parte de uma distribuidora de bebidas na quadra 106, em Águas Claras. Segundo o CBMDF, o fogo iniciou em cadeiras plásticas no interior da loja e se propagou para outros utensílios domésticos. Também não houve feridos.

