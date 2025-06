Vídeo: Operação da Neoenergia identifica fazenda que furtava energia

A Neoenergia Brasília realizou uma operação de combate ao furto de energia. Durante a ação, a distribuidora identificou uma fazenda de plantio de batatas, localizada na zona rural do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD/DF), suspeita de desviar energia elétrica de forma ilegal para reduzir os custos com a conta de luz. O volume de energia recuperado foi de 1,1 GWh, o suficiente para abastecer aproximadamente 6.500 residências durante um mês.

Toda a energia consumida na propriedade sem a medição será cobrada por meio de processo administrativo. As irregularidades foram removidas e o fornecimento, regularizado. Os responsáveis pela propriedade responderão criminalmente pelo furto de energia. O crime é previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

Veja o vídeo:

A distribuidora alerta que os chamados “gatos” representam riscos à segurança tanto de quem os realiza quanto da população em geral. Além disso, o furto de energia compromete a qualidade do fornecimento na região, podendo causar sobrecargas na rede elétrica e interrupções no abastecimento.

A participação da comunidade é fundamental para identificar irregularidades e acionar a distribuidora. As denúncias podem ser feitas anonimamente pelo telefone 116 ou presencialmente em uma das lojas de atendimento da Neoenergia.