Quatro pessoas eletrocutadas em área pública no DF em menos de uma semana

Em menos de uma semana, quatro pessoas foram vítimas de descarga elétrica em área pública no Distrito Federal (DF) (veja memória). Os casos acenderam o alerta para os cuidados com cabos de alta-tensão rompidos na rua e acidentes de trabalho envolvendo energia elétrica. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), 179 ocorrências envolvendo choque elétrico foram atendidas no ano passado. Os dados mais recentes da Secretaria de Saúde são de 2023, ano que registrou 192 casos de eletrocussão atendidos pelo CBMDF e 19 óbitos por exposição a corrente elétrica não especificada ou exposição a linhas de transmissão de corrente elétrica.

Adrian Coelho, 10 anos, Cleonilson Borges, 56 e homem não identificado, de 29, foram eletrocutados em via pública, em Planaltina, no Cruzeiro e no Sol Nascente, respectivamente. O técnico de som Renato Pena, 32, sofreu uma descarga elétrica quando trabalhava na montagem de um evento, no Mané Garrincha. Ele e Adrian morreram, enquanto Cleonilson e a vítima não identificada permanecem internados.

O especialista em engenharia elétrica Paulo Vilela explicou que a descarga elétrica ocorre quando partes energizadas de uma instalação elétrica estão sem o isolamento adequado e a pessoa tem contato com o cabo ou fio desencapado. “Em caso de chuva, objetos metálicos molhados e equipamentos sem manutenção adequada, o choque pode ser fatal. O estado físico da pessoa também influencia muito”, enfatizou.















Causas e prevenções

As principais causas de eletrocussão, de acordo com ele, são o contato com fios de alta-tensão rompidos ou desencapados, falta de manutenção nas redes elétricas e de equipamentos de proteção individual (EPI), além de instalações elétricas mal dimensionadas.

Para evitar acidentes, o especialista recomenda manter equipamentos elétricos em boas condições, isolar áreas perigosas, desligar a energia antes de fazer reparos, e usar EPI, como luvas, calçados, óculos e capacetes isolantes. “O choque pode acontecer até mesmo em uma tomada residencial com defeito, sem a proteção, e tocada por uma criança. Ou quando a pessoa tem contato com uma instalação em curto-circuito e a proteção elétrica não funciona por causa de algum defeito ou falta de manutenção”, enfatizou.

Manutenção

O técnico em eletrônica Kleber Carvalho, que trabalha com vistoria de projetos elétricos, acredita que a falta de manutenção foi a principal causa dos incidentes envolvendo Adrian Coelho e Clenilson Borges. “Essas redes de média tensão são iguais a um veículo e uma casa, exigem manutenção rotineira, periódica, pelo menos anual, porque sofrem com desgaste do tempo, do clima seco e das condições atmosféricas”, disse.

Segundo o CBMDF, o risco de eletrocussão é alto quando há rompimento de um fio de alta-tensão. “Um cabo energizado no solo pode transferir a corrente elétrica causar choque a distância por ‘passo energizado’ no terreno molhado”, informou a corporação.

A corporação acrescentou que o rompimento de cabos de alta-tensão pode ser enquadrado como desastre tecnológico, sendo agravado por fenômenos naturais como ventanias, quedas de árvores ou tempestades. O CBMDF destacou que, ao atender ocorrências desse tipo, a primeira providência é isolar a área em um amplo raio de segurança. “Todos civis são mantidos longe e, se necessário, vias são bloqueadas, evitando que curiosos entrem na zona de perigo.”

Memória

20/03 – Adrian Coelho, de 10 anos, morreu ao ser eletrocutado por um fio de alta-tensão na Estância 4, em Planaltina. Os cabos da rede elétrica se romperam e caíram sobre dois carros durante uma tempestade. Assustada, Marleide abandonou um dos veículos e gritou para o filho fazer o mesmo. Ao descer do veículo, ele recebeu uma descarga elétrica e não resistiu. A mãe quis socorrer o filho, mas foi impedida por testemunhas, que temiam um novo choque. O CBMDF tentou reanimá-lo, mas Adrian não resistiu.

22/03 – O técnico de som Renato Pena do Carmo, 32, sofreu uma descarga elétrica quando trabalhava na montagem de um evento no estádio Mané Garrincha e morreu no local. O CBMDF socorreu o homem, mas após aproximadamente uma hora de manobras ele não resistiu. A empresa que administra o estádio, a Arena 360, divulgou uma nota lamentando o caso e manifestando “sentimentos à família, amigos e colegas de trabalho”.

22/3 – O catador de recicláveis Cleonilson Borges Pimentel, 56, foi eletrocutado por volta das 20h em um beco na Quadra 6, Bloco G/H do Cruzeiro. O homem passava pelo local após uma chuva, quando pisou no chão próximo a um poste e caiu desacordado. A vítima foi atendida pelo Samu e está internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em coma induzido.

24/3 – Um homem não identificado, de 29, anos sofreu um choque elétrico e caiu de uma altura de aproximadamente 2,5 metros, no Sol Nascente, e teve fratura no fêmur direito, um inchaço na testa e um corte na boca. Após o acidente, ele foi encaminhado ao hospital. De acordo com a Neoenergia, ele estava acessando a rede de distribuição do local de maneira indevida e sem autorização. No momento do acidente, o homem fazia uma ligação clandestina, segundo a companhia.

Respostas

A Neoenergia divulgou uma nota informando que “a prioridade é prestar todo o apoio necessário aos familiares de Adrian. No momento da ocorrência chovia e ventava forte no local, com a incidência de muitos raios na região, conforme alertas dos órgãos de meteorologia. A empresa está apurando as causas da ocorrência e colaborando com as autoridades na investigação. Preliminarmente, vídeos mostram objetos pesados voando no local como tampas de caixa d 'água, telhas e uma placa metálica que foi encontrada na rua da ocorrência, em cima da fiação rompida. Essa placa foi levada pela perícia.”

Sobre o caso de Cleonilson, a CEB IPes disse que “foi chamada para sanar a ocorrência de fuga de energia em poste de iluminação pública, em que um cidadão sofreu choque. A companhia informa que uma equipe de manutenção esteve no local imediatamente depois de informada, e que o equipamento não apresenta mais risco de choque. Os demais postes do local também foram periciados, e não apresentam risco de choque. Importa esclarecer, ainda, que o poste não apresentava nenhuma fiação aparente, e que o defeito foi localizado na fiação subterrânea, após escavação abaixo da base de concreto do equipamento.”

Onde denunciar

A população do DF pode denunciar uma fiação exposta, cabos caídos, postes danificados e outras situações de risco elétrico nos seguintes contatos:

- Neoenergia Brasília: telefone 116 (central de emergências e serviços) ou pelo WhatsApp (61) 3465-9318);

- Corpo de Bombeiros: telefone 193;

- Defesa Civil do Distrito Federal: denúncias de ameaças à segurança pública, disque 99;

- Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): para reclamar de problemas elétricos, disque 167.

Ocorrências envolvendo choque elétrico

2025: 35 (até 24/3);

2024: 179

2023: 192

2022: 190

Fonte: CBMDF

