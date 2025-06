Atores de musical sobre Assis Chateaubriand falam sobre espetáculo

Os atores Cláudio Lins e Patrícia França, protagonistas do musical Chatô & Os Diários Associados — 100 anos de paixão participaram da edição desta terça-feira (10/6) do CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Os artistas contaram aos jornalistas Adriana Bernardes e Ronayre Nunes como foi o processo de preparação para o espetáculo que resgata a trajetória de Assis Chateaubriand, fundador dos Diários Associados e figura marcante da história da comunicação no Brasil.

Cláudio Lins destacou a relevância histórica e cultural do personagem. “Assis Chateaubriand é uma figura muito interessante da nossa história. Ele era uma pessoa muito ligada à cultura. Foi responsável por popularizar grandes artistas. No espetáculo, citamos a relação que ele teve com Carmen Miranda, Dorival Caymmi. Então, temos muito prazer e honra por contar a história do Chateaubriand e das realizações dele que passam pelos Diários Associados.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A atriz Patrícia França comentou sobre o impacto das músicas presentes na peça. “As canções são um ponto fortíssimo desse espetáculo, porque as pessoas se identificam muito com elas. Por meio das músicas, muitos revivem as suas próprias histórias. O Assis Chateaubriand fundou os Diários Associados, o maior conglomerado de mídias do Brasil. Ele foi uma figura importantíssima para a cultura. Ele é realmente o cara que inaugura a comunicação em massa no Brasil. A história dele se confunde com o rádio, com a música brasileira daquela época, por revelar grandes artistas. Isso me atraiu para fazer esse espetáculo”, afirmou Patrícia.

Sobre o cenário e os figurinos da peça, Cláudio Lins explicou que foi um verdadeiro mergulho na época de Chatô. “Eu faço o personagem chamado Fabiano, que viaja no tempo junto com Assis Chateaubriand. Ele pega um jornalista de 2024 e leva para o passado. Esse retorno é deslumbrante, porque temos uma equipe que foi buscar objetos e adereços que nos fazem viajar no tempo. O público vai poder viajar também nessa parte visual do espetáculo”, antecipou.

Serviço

O musical Chatô & os Diários Associados — 100 Anos de Paixão desembarca na capital federal nesta quarta-feira (11/6), com duas apresentações especiais no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 16h e às 20h. Com direção de Tadeu Aguiar e texto assinado por Fernando Morais e Eduardo Bakr, o espetáculo celebra o centenário do grupo de comunicação fundado por Assis Chateaubriand.

Os ingressos para as apresentações em Brasília estão disponíveis na plataforma Ingresso Digital.

Assista a entrevista completa