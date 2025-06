"Chatô e os Diários Associados — 100 anos de Paixão" desembarca em Brasília

O musical Chatô & os Diários Associados – 100 Anos de Paixão desembarca na capital federal na próxima quarta-feira (11/6), com duas apresentações especiais no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, às 16h e às 20h. Com direção de Tadeu Aguiar e texto assinado por Fernando Morais e Eduardo Bakr, o espetáculo celebra o centenário do grupo de comunicação fundado por Assis Chateaubriand, figura histórica que revolucionou a mídia brasileira.

Interpretado por Stepan Nercessian, Chatô ganha vida na trama ao lado de Fabiano, um jornalista contemporâneo vivido por Cláudio Lins. Juntos, eles revisitam momentos marcantes da comunicação no país, como a criação da revista O Cruzeiro, a chegada da televisão com a TV Tupi e o nascimento de veículos que moldaram a opinião pública brasileira. Em paralelo, o musical explora os dilemas atuais do jornalismo por meio da relação de Fabiano com Juliana, personagem de Patrícia França.

Com mais de 14 atores e uma banda executando a trilha sonora ao vivo, a peça homenageia personalidades como Carmen Miranda, Hebe Camargo, Lolita Rodrigues, Dorival Caymmi e Jamelão. A coreografia é de Carlinhos de Jesus e a supervisão musical, de Guto Graça Mello.

Os ingressos para as apresentações em Brasília estão disponíveis na plataforma Ingresso Digital.

Um legado cultural

Jornalista, empresário, político e entusiasta das artes, Assis Chateaubriand foi um dos personagens mais influentes do século 20 no Brasil. Além de fundar os Diários Associados, conglomerado que chegou a reunir mais de 100 veículos em todo o país, também foi responsável por marcos como a chegada da televisão e a fundação do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

O espetáculo, que já passou pelo Rio de Janeiro e por Belo Horizonte, transita entre passado e presente para apresentar não apenas o impacto de Assis na comunicação, mas também o desafio de fazer jornalismo em tempos modernos. Em cena, nomes como Sylvia Massari, Cristiana Pompeo, José Mauro Brant e Valentina Schmidt dividem o palco com as grandes referências da cultura nacional representadas.

Durante as apresentações em Belo Horizonte, no fim de maio, o público se emocionou com a montagem. Atores como Marcos Palmeira, Jayme Periard e Rainer Cadete elogiaram a produção nas redes sociais, chamando atenção para a importância de relembrar essa trajetória cultural e política.

A montagem ainda deu origem a uma exposição interativa no Museu da Imagem e do Som (MIS-RJ), no Rio de Janeiro, aberta ao público até setembro, com entrada gratuita. A mostra apresenta a história da mídia brasileira, da era do rádio ao ChatGPT-4, unindo memória e inovação.

Bastidores

Em entrevista ao jornal Estado de Minas, os protagonistas compartilharam os bastidores da produção e o impacto pessoal de representar figuras tão marcantes.

Para Stepan Nercessian, que interpreta Chatô, a experiência é também um ato de preservação da memória. “É preciso que mais e mais pessoas saibam a história de Assis e a importância dele para a comunicação no Brasil. Um apaixonado pela notícia, que enfrentava os percalços do seu tempo e batia de frente com o poder dominante. É um prazer representar o doutor Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello”, disse.

Patrícia França, que vive Juliana, destacou o valor cultural e educativo da peça. “Contar a história da comunicação é um tema muito bacana, sobretudo para nós artistas. Mostrar como foi o surgimento do rádio e da televisão é fascinante. Quem não viveu aquela época ou não conhece essa história vai poder descobri-la de uma maneira muito lúdica”, destacou a atriz.

Após passar pelo DF, o musical segue para São Paulo, onde fará temporada de 27 de junho a 17 de agosto no Teatro Liberdade.

Saiba mais

Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília - DF

Datas: 11 de junho de 2025, 16h e 20h;

Valores: 16h: R$ 50 inteira e R$ 25 meia

20h: Plateia VIP R$ 200 inteira e R$ 100 meia | Plateia R$ 160 inteira e R$ 80 meia