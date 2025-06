Ascade recebe o Arraiá Legis 2025 com apresentação de quadrilha no sábado

Quadrilha Formiga da Roça será uma das atrações Arraiá Legis de 2025, no clube da Ascade - (crédito: Marcello Cândido / LinqDFE)

O Clube Ascade recebe, no próximo sábado (14/6), o Arraiá Legis de 2025. A festa, no Setor de Clubes Sul, será a partir das 19h. No comando, Targino Gondim, Rainner e Thiago Nascimento. Além deles, a Quadrilha Formiga da Roça também se apresentará.

Também haverá feira de artesanato, brinquedoteca, quitutes e guloseimas.

Sócios do clube ou dependentes não pagam ingresso, mediante a apresentação da carteirinha. As entradas para não sócios estão à venda por R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia entrada), na secretaria do Clube Ascade e pelo Sympla.