Cobertura vacinal contra a gripe está abaixo da meta em grupos prioritários

A campanha de vacinação contra a gripe no Distrito Federal está com baixos índices de cobertura entre grupos prioritários, como idosos, crianças e gestantes. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, foram aplicadas mais de 549 mil doses de Influenza trivalente, mas a procura segue baixa e nenhum dos públicos-alvo alcançou a meta estabelecida, de 90% de cobertura vacinal.

Entre os idosos, grupo com maior adesão, foram aplicadas 178.324 doses, uma cobertura de 44,41%. Entre as crianças, 57.969 doses foram aplicadas, o que corresponde a 28,35% da população infantil. No caso das gestantes, a cobertura é de 4,85%, com 1.294 doses aplicadas.

A Secretaria de Saúde reforçou a importância da vacinação, especialmente com a chegada do frio, quando há um aumento dos casos de síndromes respiratórias. Os imunizantes estão disponíveis nas 164 salas de vacinação nas unidades básicas de saúde (UBSs) do DF. Confira a lista completa no site da SES-DF. Qualquer pessoa, a partir dos 6 meses, pode se vacinar. É preciso apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.