Casa do Cantador recebe 1ª edição da Festa de Arraial neste fim de semana

Em época de Festa Junina, os moradores de Brasília recebem mais uma alternativa para curtir no final de semana. Pela primeira vez, a Casa do Cantador, na QNN 32, Área Especial G, em Ceilândia Sul, recebe a Festa de Arraial, que terá entrada franca.

Nesta sexta-feira (13/6), a programação começa às 19h30 e terá Paulinha, Trio Caxicó, Luizão do Forró, a quadrilha junina Pinga em Mim, Anastácio Oliveira e Dadá Nunes para animar os espectadores.

No sábado (14/6) e no domingo (15/6), o arraial começa no mesmo horário. Duda Pinheiro, Luizão do Forró, Coisas da Roça, Torres do Rojão, Charlinho e Trio Xililique comandam a festa dia 14. No dia 15, a responsabilidade fica com Caco de Cuia, Luizão do Forró, a quadrilha Mala Véia, Nordestinos Candangos e Nilson Freire.

Confira a programação:

A festa terá apresentações durante todo o final de semana. (foto: Material Cedido ao Correio)