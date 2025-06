Brasília sedia 48º Congresso de Aquários e Zoológicos

Começou nesta terça-feira (10/06), na União Pioneira de Integração Social (Upis), o 48º Congresso da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB), com o tema “Estratégias Integradas para Conservação, Comunicação e Gestão em Zoológicos e Aquários”. O evento, que aborda a importância de uma gestão eficiente e planejada para maximizar o impacto dos zoológicos na conservação ambiental, reuniu autoridades do Governo do Distrito Federal (GDF), estudantes, pesquisadores e profissionais do mundo todo que se dedicam à proteção da biodiversidade.

O diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto, abriu o congresso destacando a contribuição do evento na construção de estratégias para unir as instituições. "Temos um papel fundamental na conservação e na pesquisa, e teremos um evento com muita troca de experiências. É o momento de nos fortalecermos como instituição."

A presidente da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, Nancy Banevicius, comentou que o tema do congresso vem de uma demanda que tem recebido de todos os parceiros: comunicação. "As instituições desenvolvem grandes trabalhos, mas talvez não estejamos conseguindo atingir todos os públicos com a nossa missão", enfatizou.

A mesa de abertura contou com a presença do Secretário do Meio Ambiente, Gutemberg Gomes; do representante da Secretaria de Governo, Flávio Araújo; do Secretário Executivo de Finanças, Orçamento e Planejamento, Thiago Rogério Conde; do Presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho; do representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária, José Leonardo; do presidente do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, Mauro Oliveira Pires; e do representante da Associação Brasileira dos Zootecnistas, Cássio José da Silva.

A palestra de abertura do evento foi ministrada por Paula Cerdán, da World Association of Zoos and Aquariums (WAZA). Ela destacou os modos como os zoológicos podem atuar como pontes entre ações de campo e sob cuidados humanos para a conservação de espécies. "Aparentemente, precisamos mudar drasticamente a forma como estamos conservando as espécies. Se não, não iremos ver as coisas mudarem. Precisamos investir em soluções sustentáveis e nos certificar de que a conservação é uma responsabilidade compartilhada", comentou Paula.

Em seguida, Raymond van der Meer, da Associação Europeia de Zoológicos e Aquários (EAZA), apresentou a importância das parcerias entre zoológicos e aquários no desenvolvimento de estratégias de manejo populacional voltadas à conservação de espécies ameaçadas. "Precisamos convidar ativamente os profissionais, estudantes e todos ativos na causa para trabalharmos juntos na conservação. Há muito para falar sobre nossos programas e quanto deles são críticos para a sobrevivência das espécies", finalizou Raymond.

O primeiro dia do evento ainda contou com exposição de trabalhos científicos de estudantes de graduação, pós-graduação, docentes do ensino superior, pesquisadores, profissionais de zoológicos ou aquários. As áreas de conhecimento dos trabalhos expostos são: biologia, comportamento e bem-estar animal, medicina veterinária, educação ambiental, nutrição ambiental e gestão de zoológicos e aquários.

De acordo com o diretor-presidente Wallison Couto, a participação das pesquisas científicas e tecnológicas engrandecem o congresso e abrem espaço para que os estudantes também façam parte do evento. "É uma oportunidade para todos aprenderem juntos ao longo desses quatro dias", comentou.