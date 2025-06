FAIXA DE GAZA

Sem deportação, brasiliense Thiago Ávila faz greve de fome na prisão em Israel Ativista brasiliense foi detido junto com outros voluntários e está preso em Givon, Israel. Thiago está sem comer e sem beber água desde as 4h de segunda-feira (9/6). Ele optou por não assinar um documento que a família no DF descreve como "nota de culpa"