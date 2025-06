Greta Thunberg é deportada por Israel após tentar chegar em Gaza

O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que os ativistas estavam em uma embarcação com ajuda humanitária para Gaza — e que foi interceptada na noite de domingo — chegaram ao aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, para serem deportados. "Espera-se que alguns passageiros do 'iate da selfie' partam nas próximas horas", disse.

O Ministério israelense citou que a sueca Greta Thunberg deixou o país e está em um avião com destino à Suécia, com escala na França. Além de Greta, o ativista brasiliense Thiago Ávila também integrava a missão.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025

A mulher de Thiago Ávila, Laura Souza, disse ao Correio que o ativista foi transferido para prisão de Givon, na cidade de Ramla. Israel alertou que "aqueles que se recusarem a assinar os documentos de deportação e deixar o país serão levados perante uma autoridade judicial, de acordo com a lei israelense, para autorizar a deportação".

Além disso, o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Noel Barrot, afirmou que o representante diplomático da França conseguiu se encontrar com os seis cidadãos franceses presos pelas autoridades israelenses na noite de segunda-feira (9/6). Os familiares deles foram contatados. No entanto, um deles concordou com a partida voluntária e deve retornar hoje, já os outros cinco serão submetidos a um processo de expulsão forçada.

Doze pessoas de diferentes países (França, Alemanha, Brasil, Turquia, Suécia, Espanha e Países Baixos) viajavam na embarcação Madleen com o objetivo de "romper o bloqueio israelense" à Faixa de Gaza, mas foram interceptados por Israel.

