"Ele era um dos nossos gênios", declara Victor Tagore sobre Assis Chateaubriand

Victor Tagore, editor-chefe da Tagore Editoria, é um dos representantes culturais presentes na sessão fechada do musical Chatô e os Diários Associados — 100 anos de paixão, realizada na noite desta terça-feira (10/6). O espetáculo, que será exibido ao público na quarta (11/6), celebra a trajetória do jornalista Assis Chateaubriand e o centenário do conglomerado de comunicação o qual o Correio faz parte.

“Assis Chateaubriand era um dos nossos gênios, assim como Juscelino Kubitschek”, declarou. Victor é editor do livro Chatô e seu tempo e acompanhou a produção de cerca de 12 mil artigos sobre o jornalista.

“Chatô é daquelas pessoas que viveram 50 vidas”, brincou o autor. “Estou super ansioso para ver como isso vai ser retratado no palco”, acrescentou.

Para Victor, Assis Chateaubriand foi “um ousado”. “Estamos precisando de novas pessoas para ousar. Atualmente, vemos uma nova imprensa se formando, então fico curioso para saber quem serão nossos próximos Chatôs”, finalizou.

Sessão para o público

A peça estará em cartaz nesta quarta-feira (11/6), também no Ulysses Guimarães, com sessões abertas ao público, às 16h e às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Ingresso Digital, a partir de R$ 80 (meia-entrada). A classificação indicativa é de 10 anos.

Fora do palco

Além do espetáculo teatral, a exposição Assis Chateaubriand — Quem não ousa, não vence, está em cartaz no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para acompanhar o musical, nesta terça (10/6) e quarta-feira (11/6).

Em um conjunto de 20 painéis, a mostra acompanha vários aspectos da vida de Assis Chateaubriand, com uma linha do tempo e ênfase, sobretudo, nas diversas campanhas realizadas em nome do desenvolvimento brasileiro.

Elenco recheado

Dirigida por Tadeu Aguiar, o espetáculo Chatô & os Diários Associados — 100 anos de Paixão, escrito por Fernando Morais e Eduardo Bakr, tem em seu elenco grandes nomes como Stepan Nercessian, Claudio Lins, Patrícia França e Sylvia Massari.