"Grande nome na história da imprensa brasileira", diz Guilherme Machado

Ministro do STF Gilmar Mendes ao lado do presidente do Correio, Guilherme Machado - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Correio Braziliense recebe, na noite desta terça-feira (10/6), autoridades e personalidades para uma sessão exclusiva do musical Chatô & Os Diários Associados — 100 anos de paixão no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

O presidente do jornal, Guilherme Machado, ressaltou a importância de se comemorar os 100 anos dos Diários Associados. “O Correio Braziliense é uma das empresas que fazem parte, então nada mais justo do que fazer uma grande comemoração, misturando a história dos Diários Associados com a história do grande personagem, que foi o fundador do nosso grupo, que é o Chateaubriand”, observou.

Machado afirmou que ele foi um homem à frente do seu tempo. “Foi um empreendedor extraordinário e que deixou um legado imenso para o nosso país. Sem dúvida nenhuma, o Chateaubriand foi o grande nome na história da imprensa brasileira”, opinou.

Vice-presidente comercial e institucional do Correio Braziliense, André Lamounier enalteceu a importância da memória de Assis Chateaubriand para o que o jornal representa hoje. “Chatô muito mais do que a história de um personagem, muito mais do que a história de uma indústria, é um pouco da história do Brasil”, afirmou. “Ele foi um desbravador e o que ele fez para a comunicação e para o desenvolvimento do Brasil é absolutamente fantástico”, complementou.

Para Lamounier, o espetáculo de hoje é a coroação de tudo que Chatô representa. “É importante para gerações que não conhecem, que não tiver oportunidade de ver, ouvir ou ler a história de Chatô, saber um pouco quem foi esse personagem e a origem do nosso grupo, que hoje ajuda a manter viva a história e a cultura das cidades em que atua”, finalizou

Sessão para o público

A peça estará em cartaz nesta quarta-feira (11/6), também no Ulysses Guimarães, com sessões abertas ao público, às 16h e às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Ingresso Digital, a partir de R$ 80 (meia-entrada). A classificação indicativa é de 10 anos.

Fora do palco

Além do espetáculo teatral, a exposição Assis Chateaubriand — Quem não ousa, não vence, está em cartaz no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para acompanhar o musical, nesta terça (10/6) e quarta-feira (11/6).

Em um conjunto de 20 painéis, a mostra acompanha vários aspectos da vida de Assis Chateaubriand, com uma linha do tempo e ênfase, sobretudo, nas diversas campanhas realizadas em nome do desenvolvimento brasileiro.

Elenco recheado

Dirigida por Tadeu Aguiar, o espetáculo Chatô & os Diários Associados — 100 anos de Paixão, escrita por Fernando Morais e Eduardo Bakr, tem em seu elenco grandes nomes como Stepan Nercessian, Claudio Lins, Patrícia França e Sylvia Massari.