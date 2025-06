Saiba como ajudar a aquecer o inverno das pessoas mais vulneráveis

Campanha do agasalho no Palácio do Buriti - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Distrito Federal registrou, na segunda-feira (9/6), a manhã mais fria do ano, com temperatura mínima de 9,8ºC, na estação de Águas Emendadas, em Planaltina, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para ajudar a aquecer o corpo e o coração, as campanhas do agasalho vêm mobilizando os brasilienses. O Governo do Distrito Federal (GDF) iniciou, em 8 de maio, a 6ª edição do Agasalho Solidário, que une os órgãos da capital para arrecadar doações de roupas e cobertores destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

Idealizada pela primeira-dama Mayara Noronha Rocha, e coordenada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, a ação segue até 17 de julho, com pontos de coleta distribuídos em locais como o Palácio e o Anexo do Buriti, secretarias, administrações regionais, órgãos e entidades públicas, entre eles os batalhões da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

A iniciativa recebe peças de vestuário adulto e infantil, toucas, meias, luvas, calçados e cobertores em boas condições de uso. As doações devem ser entregues em sacos plásticos transparentes, com identificação do tipo, tamanho e público da peça, para facilitar a triagem e distribuição.

Segundo a Chefia-Executiva de Políticas Sociais, as doações vão beneficiar instituições sociais, casas de acolhimento e famílias em situação de vulnerabilidade. As doações seguirão ao longo do ano, conforme a necessidade.

Centros comerciais como o Park Shopping também estão arrecadando itens de inverno. Em Brasília, as doações serão destinadas ao Centro de Projetos e Assistência Integral Cepai, uma Organização Social que atende crianças, adolescentes e famílias socialmente vulneráveis no DF. Os donativos podem ser entregues em uma urna, que ficará no 1º Piso do centro comercial, até 30 de junho. No Boulevard Shopping, as doações serão destinadas à ONG The Street Store. O ponto de coleta está no 2º piso, também até 30/6.

Em sua sexta edição, a campanha anual BSB Sem Frio, desenvolvida pela Organização da Sociedade Civil Bsb Invisível, vai distribuir kits contra o frio compostos por um moletom e uma coberta de casal, adquiridos por meio de doações via pix. As entregas são semanais, desde o fim de maio, e seguem até o fim de julho. O coletivo aceita doações de roupas de frio usadas, em bom estado, higienizadas e embaladas, que podem ser entregues em pontos de coleta na Asa Sul, na Asa Norte e no Jardim Botânico.



Riscos

A médica Thaina Mariz explica que temperaturas abaixo de 10° C já são perigosas para o ser humano. Ela recomenda o uso de uma peça de roupa chamada segunda pele térmica, que retém o calor do corpo em tempos de frio. Quem não tem essa vestimenta, pode usar roupas de algodão. “O ideal, nesta época do ano, é sempre se proteger das quedas de temperatura. Preferencialmente, usar uma blusa de algodão e um casaco por cima”, recomendou.

Segundo Thaina, as baixas temperaturas podem queimar a pele. "É importante usar cachecol, protetor de orelha, gorro e passar protetor solar. Essas práticas ajudam a evitar o frio e reduzem os riscos de queimaduras", ensinou.

A médica explicou que o frio pode causar problemas de saúde, como doenças respiratórias. “A asma, a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), problemas como sinusite, rinite e infecções nas vias aéreas são as mais comuns”, afirmou.

De acordo com ela, pessoas com hipertensão podem apresentar picos de pressão por causa da vasoconstrição. "Com a temperatura muito baixa, se a pessoa não estiver vestida adequadamente, pode ter rebaixamento de consciência, desidratação e hipotermia, que pode matar, pois aumenta a chance de parada cardíaca", detalhou.

O padeiro Marcos Felipe Alves Gomes, de 27 anos, convive diariamente com o frio. Ele sai para o trabalho por volta das 4h e convive com mudanças abruptas de temperatura e com os resfriados. “Vou o caminho todo no frio e, na padaria, as temperaturas são altas”, comentou. Ele contou que cuida da saúde para evitar problemas mais sérios. “Quando fico resfriado, demora muito para eu me recuperar. Por isso, me cuido bastante.”

Onde doar:

Administrações regionais

Batalhões da Polícia Militar

Batalhões do Corpo de Bombeiros

Boulevard Shopping - Setor Terminal Norte, Conjunto J

Cestas para você - Condomínio Solar de Brasília Quadra 1, Jardim Botânico - Basta interfonar (BSB Invisível)

Estações da Asa Sul do metrô (BSB Invisível)

Farmacotécnica Matriz - SHLS 716 Conjunto B Bloco 5 Lojas 1 a 4 - Asa Sul

Farmacotécnica SHCL 316 Bloco F Lojas 13, 17 e 21 - Asa Norte

Farmacoténica C 8 Lote 11 Loja 1 - Taguatinga Centro

Palácio e Anexos do Buriti

Park Shopping - SAI/SO Área 6580, Guará

Rodoviária do Plano Piloto (BSB Invisível)

Secretarias do DF

SHCGN 708 Bloco N Casa 12 - Basta interfonar (BSB Invisível)

SQS 413 Bloco M - Deixar com o zelador (BSB Invisível)

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho