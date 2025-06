Dia dos Namorados deve injetar R$ 402 milhões no comércio do DF - (crédito: DINO)

Com a chegada do Dia dos Namorados, na próxima quinta-feira (12/6), vendedores e lojistas se animam com a data. Segundo dados do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), o comércio deve movimentar R$ 402 milhões no DF, o que representa um crescimento de 8,7% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, quando o volume foi de R$ 371 milhões. A expectativa é que 110 mil pessoas façam compras até o dia 12, de acordo com a pesquisa, que ouviu lojistas e consumidores do Plano Piloto e regiões administrativas.

O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, destaca que a data é a terceira mais importante para o varejo local. Ele ressaltou que o período perde somente para o Natal e o Dia das Mães. “Há forte campanha publicitária estimulando a troca de presentes no dia 12 de junho e isso alcança e estimula os casais”, afirma Abritta.

Com base na pesquisa, os produtos mais procurados pelos casais do DF são as roupas, calçados e perfumes, impulsionando o comércio em diversos segmentos.

Gasto médio

O gasto médio por consumidor também deve crescer e ultrapassar a estimativa inicial de R$ 281, chegando a R$ 402 neste ano, valor acima dos R$ 292 registrados em 2024. De acordo com o sindicato, a data mexe com o emocional e estimula o consumo, tanto entre namorados quanto entre os casados.

Quanto à forma de pagamento mais realizada, 64% das compras devem ser feitas com cartões de crédito e débito, enquanto 27% serão pagas via PIX e apenas 9%, à vista. Ainda segundo a pesquisa, 57% dos lojistas esperam faturar mais do que no ano passado com as vendas voltadas para o Dia dos Namorados.