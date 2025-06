Izalci diz que Chatô foi decisivo na consolidação de Brasília

O senador esteve no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para acompanhar as homenagens a Assis Chateaubriand. - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O senador Izalci Lucas (PL-DF) prestou homenagem a Assis Chateaubriand, na noite desta terça-feira (10/6), e esteve presente no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para acompanhar a apresentação do musical Chatô & os Diários Associados — 100 anos de paixão e a abertura de uma exposição em homenagem ao fundador do grupo de mídia.

O senador ressaltou a ousadia do homenageado, que, ainda nos primeiros anos de Brasília, foi decisivo para a consolidação da nova capital federal. “Quando se fala em Correio Braziliense, se lembra de Brasília. Assis, mineiro de origem, teve papel essencial na fixação da cidade como capital, num momento em que ainda havia resistência e parte da população defendia o retorno ao Rio de Janeiro. O Correio foi essencial nessa transição”, afirmou o parlamentar.



Além de Izalci, diversas outras autoridades passaram pelo evento, como o ministro Gilmar Mendes, o governador Ibaneis Rocha (MDB), e os deputados distritais Chico Vigilante (PT) e Fábio Félix (Psol).

























































Sobre o espetáculo

Chatô & os Diários Associados – 100 Anos de Paixão celebra o centenário do grupo fundado por Assis Chateaubriand, figura histórica que revolucionou a comunicação no Brasil. Com direção de Tadeu Aguiar e texto de Fernando Morais e Eduardo Bakr, o musical transita entre passado e presente ao contar a trajetória de Chatô, interpretado por Stepan Nercessian, e de um jornalista contemporâneo vivido por Cláudio Lins.

A montagem reúne mais de 14 atores, banda ao vivo, coreografias de Carlinhos de Jesus e direção musical de Guto Graça Mello. O espetáculo, que já passou pelo Rio e por BH, chega nesta quarta-feira (11/6) ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com sessões às 16h e 20h, e segue para temporada em São Paulo, no Teatro Liberdade, de 27/6 a 17/8.