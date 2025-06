Chegada de frente fria ao DF faz Inmet emitir alerta para baixas temperaturas

O dia amanheceu gelado no Distrito Federal, com temperatura mínima de 11,8°C, na região do Gama. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima desta quarta-feira (11/06) será ente 28°C e 29°C, sem previsões de chuva durante o dia para o Distrito Federal.

O meteorologista Danilo Siden explica que nesta terça-feira (10/06), o Inmet emitiu um alerta de queda de temperatura, por causa da entrada de uma massa de ar frio no DF. O fenômeno ocorre devido "à frente fria que se desloca da região Sul e vai atingindo o Centro-Oeste, que entra com mais intensidade e provoca inicialmente a precipitação — volume de chuva que cai em um determinado local — e depois, temperaturas mais frias", esclarece Siden.

Porém, o declínio não foi tão acentuado aqui no DF. Foi apenas um declínio normal devido às condições mais frias terem entrado na nossa região. Já não tem tanta condição de frio intenso". Segundo o meteorologista, hoje o dia se mantém com céu claro e a presença de poucas nuvens. Além disso, a umidade relativa do ar varia entre 40% e 50%, com rajadas de ventos de fracas a moderadas. Os profissionais do tempo se reunirão nesta manhã para avaliar se o alerta será mantido ou suspenso.