Atacadista do Gama é evacuado após incêndio no teto

Um incêndio atingiu o teto do atacadista Super Adega e mobilizou militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) na noite desta terça-feira (10/6). Clientes e funcionários que estavam no interior do estabelecimento precisaram deixar o local.

Os bombeiros foram acionados por volta das 21h10. As informações dão conta de que o fogo tenha se iniciado no ar-condicionado do estabelecimento. Os militares se depararam com muita fumaça vindo do teto e, após avaliação de risco, deram início ao combate ao fogo.

As equipes usaram o sistema de preventivo fixo para conter as chamas. A perícia do CBMDF foi acionada para o local.

