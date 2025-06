Uso de patinetes e ameaças impulsionavam tráfico na Rodoviária

A ação resultou no cumprimento de 13 mandados judiciais, sendo 10 mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Uma operação desencadeada pela 5ª DPa (área central) na manhã desta quarta-feira (11/6) colocou fim a um esquema de tráfico de drogas praticado por fornecedores e revendedores na área central de Brasília, especialmente na Rodoviária do Plano Piloto. Vídeos produzidos ao longo das investigações mostram a atuação dos suspeitos, incluindo a utilização de patinetes elétricos na empreitada criminosa.

A ação resultou no cumprimento de 13 mandados judiciais, sendo 10 mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária, expedidos com base em investigação de alta complexidade, iniciada ainda em 2024. Nesta manhã, três homens foram presos. Uma mulher, namorada de um dos alvos, também foi detida em flagrante por estar na posse de drogas no momento das buscas.

As investigações demonstraram que os alvos não integravam uma mesma organização criminosa, mas mantinham relações pontuais e de conveniência, frequentemente se abastecendo entre si em situações de necessidade, especialmente quando havia demanda imediata por entorpecentes. Nas redes sociais, policiais encontraram conteúdos suspeitos na conta de um deles. O homem costumava ostentar os lucros com a venda de drogas e fazia uso de simbologia associada a facções criminosas, como o gesto com três dedos erguidos, a expressão "tudo três" e o símbolo yin-yang.

Em um dos vídeos analisados, o investigado zomba de usuários de drogas, exigindo que chorem diante da câmera para receber uma pequena porção de entorpecente — fato que, além de demonstrar desumanidade, reforça o grau de dominação e intimidação exercido sobre dependentes químicos em situação de vulnerabilidade.

A polícia também flagrou a utilização de patinetes elétricos no trânsito dos traficantes no Buraco do Rato. Os presos responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Veja vídeo: