DF teve aumento de 1.000% em casos de lesão corporal seguida de morte

O Distrito Federal registrou o maior aumento percentual de casos de lesão corporal seguida de morte do país, passando de uma ocorrência em 2023 para 11 em 2024, crescimento de 1000%. A taxa, por 100 mil habitantes, foi de 0,37%, a mesma dos estados de Santa Catarina e Amapá. Os números são do Mapa de Segurança Pública, divulgado nesta quarta-feira (11/6), pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SINESP)

A análise apontou que, além do DF, mais 16 unidades da federação apresentaram crescimento nas ocorrências de lesões corporais seguidas de morte, como Mato Grosso, que passou de dois para seis registros (+200%) e Paraíba, que saiu de três para sete (+133%). A taxa nacional alcançou 0,34 por 100 mil habitantes em 2024, superando o índice de 0,28 registrado em 2023.

Os estados do Rio Grande do Norte e da Bahia figuram com as maiores taxas, com 2,09% e 0,63%, respectivamente. Em contrapartida, dez estados apresentaram redução, com destaque para o Amapá, que caiu de 16 para 3 vítimas (-81,25%); Tocantins, de 6 para 2 (-66,67%); e Roraima, de 8 para 3 (-62,50%).

Levantamento

Em 2024, o DF foi a unidade da federação que registrou a terceira menor taxa de homicídios dolosos — quando há intenção de matar — do país, com uma taxa de 6,81%, por 100 mil habitantes, ficando atrás somente de São Paulo, com 5,17%, e Santa Catarina, com 6,20%. Em números absolutos foram 203 mortes, quantidade superior apenas a Roraima (106) e Acre (156).

Também no ano passado, o quadradinho registrou 793 vítimas de estupro, enquanto em 2023 foram contabilizadas 849 vítimas — o que representa uma queda de 6,60%. Segundo o Mapa da Segurança Pública, do total de pessoas vítimas de estupro no DF, 672 são mulheres e 121 homens.