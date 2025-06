DF tem a 3ª menor taxa de homicídios dolosos, aponta Ministério da Justiça

Em 2024, o Distrito Federal foi a unidade da federação que registrou a terceira menor taxa de homicídios dolosos — quando há intenção de matar — do país, conforme dados do Mapa da Segurança Pública, publicado nesta quarta-feira (11/6). Com uma taxa de 6,81%, por 100 mil habitantes, o DF ficou atrás somente de São Paulo, com 5,17%, e Santa Catarina, com 6,20%. Em números absolutos foram 203 mortes, quantidade superior apenas a Roraima (106) e Acre (156).

O número representa uma redução de 13,25% em relação a 2023, quando o DF registrou 234 homicídios, cuja taxa por 100 mil habitantes foi de 7,89. Naquele ano, o DF também ocupou o terceiro lugar entre aquelas com menos mortes por homicídio doloso.

O levantamento da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SINESP) ainda apontou que 23 unidades da federação apresentaram redução no número de homicídios dolosos em 2024, enquanto 4 registraram aumento. Em termos absolutos, a Bahia liderou com 4.205 homicídios dolosos — apesar de uma redução de 13,72% em relação a 2023. Já os estados com maiores taxas por 100 mil habitantes foram: Ceará (34,42), Pernambuco (33,55) e Alagoas (30,96).