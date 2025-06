Espectadora busca entender mais a história do país em musical "Chatô"

Denise Santana, de 54 anos, marcou presença no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para prestigiar o evento em homenagem à história de Assis Chateaubriand.

Enquanto aguardava a abertura das portas do auditório para o espetáculo Chatô e os Diários Associados — 100 Anos de Paixão, Denise apreciou a exposição Assis Chateaubriand — Quem não ousa, não vence. Apaixonada pela história do Brasil, Denise afirma que é uma ótima oportunidade de conhecer a história de Chatô.

"Eu gosto muito de história geral e história da comunicação. Eu achei interessante a oportunidade de assistir essa peça e conhecer ainda mais essa parte da nossa história", disse.

Assis Chateaubriand, para ela, "é o nome da comunicação no Brasil, o pioneiro". Além disso, Denise espera ver todos os detalhes da história de Chatô. "Espero conhecer mais passagens da sua trajetória no Brasil. Todo esse avanço que ele trouxe para a comunicação do país", complementou.

Exposição

A mostra é composta por 20 painéis que retratam diversos aspectos da trajetória de Chateaubriand, incluindo uma linha do tempo e destaque para as inúmeras campanhas que ele liderou em prol do desenvolvimento do Brasil.

Elenco estrelado

Dirigido por Tadeu Aguiar, o musical é uma criação dos renomados autores Fernando Morais e Eduardo Bakr. O elenco traz grandes nomes da cena brasileira, como Stepan Necerssian, Claudio Lins, Patrícia França e Sylvia Massari, reforçando a qualidade artística e a força dramática do espetáculo.

