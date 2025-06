Vídeo: Direto da prisão em Israel, Thiago Ávila envia carta à filha de um ano

Preso na solitária em Israel, o ativista brasiliense Thiago Ávila conseguiu enviar uma carta à filha Tereza, de apenas um ano. A carta foi entregue à advogada da Adalah (Centro Legal para os Direitos das Minorias Árabes em Israel), que está acompanhando o caso dele, e enviada à mulher de Thiago, Lara Souza.

"Querida Tereza, me desculpe por não estar por perto nos últimos dias, mas o papai estava tentando levar comida para outras crianças tão lindas como você. Infelizmente, elas estão passando fome por causa de pessoas que não entendem que todo ser humano tem o direito à liberdade. Seu pai é uma das milhões de pessoas que estão fazendo algo para acabar com a maior violação de direitos da nossa geração", disse um trecho da carta. "Eu realmente espero chegar em casa em breve. Penso em você e na sua mãe todos os dias. E por isso, não posso aceitar que o mundo em que vivemos tem tanta exploração, opressão e destruição. Não sinta medo pelo seu pai. Estou bem e estou esperançoso", escreveu o brasiliense.

Lara Souza disse estar angustiada devido à falta de contato com o marido. "Eu estou muito nervosa, eu não sei o que está acontecendo. Eu estava tranquila até o momento da detenção dele. Eu sabia que esta missão era necessária. Ele estava falando comigo todos os dias, mas, desde então, eles só têm permitido que ele fale com a advogada. Ela chegou a me ligar e tentar me colocar em contato com ele, mas as forças israelenses não permitiram", disse Lara. "Eu o conheço e ele é puro coração. Ele deve estar pensando neste momento que isso não é nada comparado ao que as pessoas estão vivendo em Gaza", acrescentou.

O ativista está preso em Israel desde segunda-feira, quando o barco Madleen, onde estava, foi interceptado pelo exército israelense. A embarcação levava Thiago e mais 11 ativistas da Flotilla pela Liberdade até a Faixa de Gaza com ajuda humanitária, no entanto, não chegou ao destino.

Veja vídeo com o conteúdo da carta:







