"Marcou minha vida", diz assinante do Correio na estreia do musical Chatô

Assinante recente do jornal Correio Braziliense há apenas cinco meses, a assistente social Juliana Martins Araújo, de 34 anos, foi conferir a estreia do musical Chatô & Os Diários Associados – 100 Anos de Paixão, realizado nesta quarta-feira (11/6), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ao lado da filha, Giovanna Martins, de 13, ela conta que estava ansiosa para assistir à montagem.

“Acho a história do Chatô incrível, muito bonita mesmo. Ele fez muitos trabalhos na área social, além de ser uma figura crucial para a informação, especialmente aqui em Brasília. Quando vi que ele começou a ser repórter com 14 anos, fiquei impressionada”, comenta.

“Mesmo assinando há pouco tempo, acompanho a história do Correio desde a infância, quando passavam gritando aos domingos: ‘Olha o Correiooô!’ Eu levantava correndo para pegar o jornal. Isso marcou minha vida”, Juliana relembra, com carinho.

Ela também explica o motivo que a levou a assinar novamente o jornal impresso. “Queria que meus filhos tivessem acesso a uma informação de qualidade, vinda de um jornal de verdade. Os jovens precisam ver notícias além do celular. Acho importante esse contato com o papel, com o impresso. Hoje a gente se perde um pouco nas redes sociais, e foi por isso que assinei, para minha filha ter essa experiência, que considero essencial. Ler, se informar, é fundamental.”

Para Giovanna, o que mais chamou a atenção foi a trilha sonora do espetáculo: “Achei muito interessante ter música no meio da história. Decidi acompanhar minha mãe justamente por isso”, contou a jovem.

Exposição

Paralelamente ao espetáculo, o público pode visitar a exposição Assis Chateaubriand — Quem não ousa, não vence, em cartaz no Centro de Convenções Ulysses Guimarães nesta terça (10/6) e quarta-feira (11/6).

A mostra é composta por 20 painéis que abordam diferentes aspectos da trajetória de Chateaubriand, com uma linha do tempo que destaca campanhas marcantes conduzidas por ele em prol do desenvolvimento do Brasil.

Elenco estrelado

Sob direção de Tadeu Aguiar, o musical é uma criação dos renomados autores Fernando Morais e Eduardo Bakr. No elenco, grandes nomes da dramaturgia brasileira como Stepan Necerssian, Claudio Lins, Patrícia França e Sylvia Massari garantem qualidade artística e emoção em cena.