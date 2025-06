Foragidos do CPP rendem motorista e roubam carro em Taguatinga; um foi preso

Um foragido do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) foi preso pelos policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) depois de render e assaltar a motorista de um carro, em Taguatinga. O crime teve a participação de um segundo criminoso, também fugitivo da unidade prisional e identificado como Lucas de Faria Vieira. Até a última atualização desta reportagem, ele não havia sido preso.

Veja o vídeo das câmeras de segurança:

O crime ocorreu nessa terça-feira (10/6) e foi registrado por câmeras de segurança. A mulher estacionava o veículo na porta de casa, quando os dois detentos chegaram em um carro preto. Enquanto o motorista aguardava no interior do veículo, a dupla desceu armada e abordou a jovem.

Após anunciar o assalto, os criminosos levaram o veículo, conforme mostram as imagens. A polícia recebeu informações sigilosas da qualificação dos autores que seriam foragidos do CPP e moradores de Samambaia. Ainda nessa terça-feira, o HRV da vítima foi localizado abandonado na Quadra 404 de Samambaia e apreendido na 26ª DP.

Lucas segue foragido. Denúncias podem ser feitas pelo 197 (foto: PCDF/Divulgação)

“Desde o crime, nós, policiais, monitorávamos os investigados. Um deles foi preso quando saía de casa, na Quadra 617 de Samambaia”, detalhou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP. O autor confirmou que estava foragido e também confessou a participação no crime, sendo localizadas as roupas que ele utilizava no momento do roubo.

Lucas de Faria segue foragido. A PCDF pede para que, quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito, ligue para o 197, da Polícia Civil.