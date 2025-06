"Foi importante para a democracia", diz Sarney sobre o saudoso amigo Chatô

O ex-presidente do Brasil José Sarney esteve no Centro de Convenções na noite desta quarta-feira (11/6) para prestigiar a última sessão do musical Chatô & Os Diários Associados - 100 anos de paixão.

Sarney aproveitou a oportunidade para recordar o período em que conviveu com Assis Chateaubriand. “Tenho muita honra de ter sido amigo do dr. Assis. Também fui empregado dele durante 9 anos no Maranhão. Fui repórter de setor policial, cobri polícia durante dois anos, assim como acontece com a maioria dos jornalistas e fiz carreira no Jornal O Imparcial. Foi a primeira oportunidade de trabalho que tive”, relembrou.

“Ele foi muito importante para o Brasil e para a democracia. Um grande homem público. Foi também um jornalista extraordinário. Ele escrevia todo dia. Tínhamos por ele um respeito muito grande”, destacou o ex-presidente.

José Sarney lembrou da primeira vez que encontrou Chatô após ter sido eleito deputado federal, em 1955. “José, soube que você foi eleito deputado. Qualquer dia eles devem fechar a Câmara dos Deputados. Mas você é meu empregado, pode voltar quando quiser”, disse Assis Chateaubriand a Sarney, à época. “Quando me tornei governador, ele quis fazer o Museu do Maranhão, e eu fiz. Ele contribuiu também enviando alguns quadros”, lembrou.

Atualmente, Sarney colabora com o Correio Braziliense escrevendo para a editoria de Opinião. “Sempre que sento para escrever meus artigos para o Correio, me recordo do tempo que era repórter policial no Maranhão, e me lembro do Chatô”, ressaltou.