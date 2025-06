Priscilla celebra 20 anos de carreira com show em Brasília

Para os brasilienses que criaram um carinho por Priscilla do programa infantil Bom Dia & Companhia — ou até mesmo a fase gospel da artista —, a cantora se apresentará na capital para celebrar os 20 anos de carreira. Apenas com voz e violão, Priscilla subirá no palco do Teatro Nacional Cláudio Santoro neste sábado (14/6).

Priscilla conta que enxerga a música como um pequeno degrau em toda a história, na qual cada fase foi importante em determinado momento. A turnê, batizada de Tudo é música, celebra toda a trajetória.

Ao Correio, a cantora destaca que não deseja revisitar a Priscilla do passado, mas sim celebrar a Priscilla de hoje – resultado de todas as outras que vieram antes: “Não tenho vontade de revisitar a Priscilla antiga porque eu acho que a de hoje é muito melhor em todos os sentidos.”

Priscilla reflete que, a cada movimentação diferente na vida, a expectativa do outro sobre você é frustrada – o que aconteceu quando optou por deixar a carreira gospel e investir no pop. “As pessoas são apegadas às expectativas que criam. Isso gera um inconformismo e é completamente normal”, pontua. “Mas isso nunca pode impedir a gente de fazer aquilo que a gente quer.”

Independente do contexto, Priscilla sempre encara a música como algo espiritual. Ao revisitar a discografia, ela deseja cultivar um relacionamento com os fãs: “Para essa manutenção acontecer, precisa de tempo de qualidade, de escuta, de proximidade.” Sendo coragem a palavra-chave em todas as fases da sua vida, a cantora descreve sempre precisar de força para buscar algo novo e ser disruptiva.