Floriculturas e salões de beleza em alta para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados (12/6) movimenta as floriculturas e salões de beleza do Distrito Federal, que registram aumento nas vendas e na circulação de clientes em busca de arranjos especiais ou de uma produção única para a data. Buquês e arranjos florais com chocolate estão entre os campeões de procura nas floriculturas. Já nos salões, as produções vão desde hidratação e escovas no cabelo até unhas e maquiagem.

A data é uma das mais movimentadas do ano na Aiko Floricultura, segundo Leonardo Lopes, 32 anos, analista administrativo e genro da dona da loja. A floricultura funciona há 15 anos e, nesta época, o movimento começa tímido pela manhã, mas dispara no fim da tarde, quando as entregas chamam a atenção dos clientes.

As rosas vermelhas, especialmente as colombianas, são as mais procuradas pelos casais apaixonados, mas há quem prefira girassóis ou orquídeas, de acordo com o gosto da pessoa presenteada. "Nossa produção para o Dia dos Namorados quase triplica em comparação a um mês comum. Entre ontem e hoje, já produzimos cerca de 250 arranjos", contou Leonardo. A empresa, que trabalha com entregas, tem este ano quatro motoristas, transportando as encomendas desde as 6h.

Luiz Torres, 38, aproveitou o horário do almoço para garantir o presente da amada. "Escolhi essa caixinha com as flores e os chocolates, acho que ela vai gostar", disse. O empresário trabalha perto da floricultura e falou sobre a importância da data para o casal. "É sempre bom ter esses momentos, não podemos deixar passar", destacou.

Preparativos



Além das floriculturas, os salões de beleza aproveitam o clima do Dia dos Namorados para atrair clientes. Afinal, muitos casais gostam de se arrumar para sair, registrar o momento ou simplesmente se sentirem bem. A busca por serviços como cabelo, maquiagem e manicure costuma crescer nos dias que antecedem a data, especialmente entre mulheres.

Para Viviane Urbano, proprietária de um salão de beleza no Sudoeste há 20 anos, a procura pelos serviços tem um aumento significativo. “As pessoas vêm fazer cabelo, maquiagem, querem estar bonitas para sair com o namorado ou com o marido, que é o eterno namorado”, brincou. Segundo ela, o horário de maior movimento é no fim da tarde, quando os casais se preparam para sair. “É um dia especial, a gente sente que e as pessoas querem estar mais produzidas”, comentou.

A empresária Luciana Azevedo, 57, aproveitou a data para retorcar o cabelo e fazer as unhas para jantar com o marido. Ela conta que, mesmo depois de 39 anos de casada, gosta de se arrumar para o Dia dos Namorados. "Eu me arrumo sempre, gosto de estar bonita, de encantar, porque celebrar as datas comemorativas é muito importante", resasaltou.

Com nove anos de funcionamento, o salão comandado por Bruno Oliver criou um pacote que inclui escova, maquiagem, hidratação e unhas, focando na produção completa para a noite romântica. “A procura por esse tipo de serviço aumenta entre 15% e 20% ao longo da semana. Por isso, fizemos o pacote para toda a semana”, afirmou. Segundo ele, esse aumento de demanda já é esperado todos os anos e acompanha o aquecimento de outros setores ligados à data.