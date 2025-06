Itamaraty confirma retorno de Thiago Ávila ao Brasil

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou, na noite desta quinta-feira (12/6), o retorno do ativista brasiliense Thiago Ávila ao Brasil. Segundo nota publicada no site do Itamaraty, ele embarcou de Israel nesta quinta-feira (12/6), às 16h05, hora local, em voo comercial com destino a Madri, de onde deverá embarcar em voo de conexão para o Brasil. A previsão é de que desembarque em Guarulhos na sexta-feira (13/6), pela manhã.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A mulher de Thiago, Lara Souza, embarca, ainda nesta quinta-feira (12/6), para esperar o marido em São Paulo. Segundo ela, eles voltarão para Brasília na próxima terça-feira (17/6).

"Desde a interceptação do veleiro Madleen por forças israelenses na madrugada de 9/6, em águas internacionais entre as costas da Palestina e do Egito, o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, atuou de modo a garantir a segurança e a integridade física do brasileiro. Manteve, igualmente, contato frequente com seus familiares no Brasil, de modo a informá-los acerca do estado de saúde do brasileiro e das perspectivas de sua libertação e retorno", disse o informe do Itamaraty.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel divulgou na rede social X fotos de alguns dos ativistas que estavam retornando e, entre as imagens divulgadas, estava Thiago entrando no avião.

O ativista estava detido em Israel desde que o barco Madleen, onde estava, foi interceptado pelo exército israelense. A embarcação levava Thiago e mais 11 ativistas da Flotilla pela Liberdade até a Faixa de Gaza com ajuda humanitária, mas não chegou ao destino.