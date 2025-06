Vídeo: Brasilienses registram chuvas isoladas em diversas regiões

Moradores de Águas Claras, Ceilândia, Samambaia, Sudoeste e Taguatinga registraram chuvas isoladas na tarde desta quinta-feira (12/6). A chuva, que foi fraca e durou pouco tempo, também ocorreu em um trecho da L2 Sul.

O metereologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Olívio Bahia explica que a chuva não foge do esperado para o mês de junho, que tem como média climatológica 3,3mm. "O valor é muito baixo, por isso, é considerado um mês seco, uma vez que chove muito pouco, mas não quer dizer que não vá chover em nenhum dia", diz.

Para o mês de julho, a média esperada é ainda menor, com previsão de 1,5mm de chuva. "Novamente, pode até chover, mas nada que mude a característica de seca que predomina nesta época do ano", afirma o profissional. Segundo ele, as estações do Inmet não registraram chuvas hoje.

Por outro lado, o Sistema de Monitoramento de Chuvas Urbanas do Distrito Federal, da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico (Adasa), registrou chuvas no Varjão, com média de 1,6mm, e Ceilândia, com 0,6mm. O sistema conta com 42 estações em 33 regiões administrativas.

Veja vídeos: