Ibaneis afasta servidores da Novacap após operação contra corrupção

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), determinou nesta quinta-feira (12/6) o afastamento dos servidores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) investigados por suspeita de envolvimento em esquema de corrupção, revelado pela Operação Coriga. Em publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo afirmou: “Se alguém praticou erro, o Ministério Público está mais que no direito de ir atrás e investigar. Espero que, se praticou, seja condenado. A Novacap é muito importante para o DF. Não vamos aliviar, nosso compromisso é com a transparência”.

A medida do governador ocorre após o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrar operação que cumpriu 26 mandados de busca e apreensão no DF e no Piauí. As investigações apontam que servidores públicos da Novacap participavam de um esquema que acelerava pagamentos de contratos em troca de propina equivalente a 2% do valor pago às empresas contratadas.

Além das buscas, a Justiça determinou o afastamento de um servidor da estatal, o bloqueio de bens dos investigados incluindo imóveis, veículos, valores em contas bancárias, uma aeronave e uma embarcação e a continuidade das investigações para aprofundar a apuração dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de cartel.

A Operação Coriga contou com apoio do Gaeco do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI) e do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor) da Polícia Civil do DF.





O que diz a Novacap

Em nota, a Novacap informou desconhecer a íntegra da investigação, que transcorre de maneira sigilosa no MPDFT. Afirmou colaborar com as investigações e reiterou o compromisso com a legalidade nos processos de contratação pública.

Segundo a Companhia, as imagens veiculadas na mídia não têm relação com as dependências da empresa e "nada do que foi mostrado ocorreu dentro da instituição". Foram apreendidos documentos, cinco computadores e um pen-drive no departamento financeiro da empresa. Confira a nota na íntegra:

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) sofreu busca e apreensão conduzida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), onde foram apreendidos documentos, cinco computadores e um pen-drive no departamento financeiro da empresa.

A Novacap destaca que as investigações transcorrem de maneira sigilosa na Justiça, e, por esse motivo, não tem acesso ao conteúdo da Investigação. Porém, reforça que colabora integralmente fornecendo todas as informações solicitadas pelas autoridades competentes, e reitera seu compromisso com a transparência e a legalidade nos processos de contratação pública.

A companhia enfatiza que as imagens em que mostram dinheiro em espécie veiculadas na mídia não têm qualquer relação com as dependências da empresa e nada do que foi divulgado e ocorreu dentro da instituição.

As apurações seguem sob responsabilidade do MPDFT, e a Novacap confia na apuração rigorosa dos fatos, uma vez que é a maior interessada nos esclarecimentos dos fatos.

