Sensação térmica chega a 8,9°C e frio persiste durante o fim de semana no DF

A sexta-feira (13/6), no Distrito Federal, começou gelada e com ventos fortes, o que fez despencar a sensação térmica para 8,9°C às 7h da manhã, de acordo com dados do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar de não ter sido registrada a temperatura mais baixa do ano, os ventos constantes intensificaram o frio e surpreenderam os moradores da capital, que precisaram se agasalhar.

Segundo a meteorologista do Inmet, Laty Custódio esse cenário deve continuar ao longo do fim de semana. As temperaturas máximas devem oscilar entre 24°C e 25°C, enquanto as mínimas podem cair para 13°C e até 12°C em alguns momentos. Nesta sexta, a máxima prevista é de 25°C, e a mínima chegou a 13,9°C em regiões como o Paranoá.

Apesar de ter chovido em algumas regiões do DF nesta quinta-feira (12/5), não há previsão de chuva para os próximos dias. As chances são consideradas baixas e, quando ocorrem, as precipitações são isoladas e esporádicas como as que chegaram a ser relatadas em alguns pontos, mas que sequer foram registradas oficialmente pelos instrumentos meteorológicos.

Apesar do frio, a meteorologista descarta a influência de uma massa polar sobre a região. “Há uma massa de ar frio se deslocando pelo sul do país em direção ao oceano e parte do Sudeste, mas ela não deve atingir a nossa região”, explicou Laty Custódio.

Com a permanência das baixas temperaturas e os ventos gelados, a recomendação é para que a população mantenha-se agasalhada e atenta às variações climáticas.