Mega-Sena acumula em R$ 100 milhões e será sorteada neste sábado (14/6)

O prêmio do concurso 2875 da Mega-Sena acumulou e chegou a R$ 100 milhões para o próximo sorteio, que será neste sábado (14/6). O sorteio será às 20h e os sonhadores dos milhões podem realizar os jogos até as 19h do mesmo dia em que ocorre o sorteio.

Não houve nenhum acerto dos seis números no último sorteio realizado pela Caixa Econômica e algum brasiliense pode levar a próxima bolada milionária. Os números da sorte foram: 06, 15, 31, 38, 40 e 49.

Mário César, de 65 anos, conta que joga toda semana com a esperança de levar a bolada. "O pessoal da lotérica já até me conhece, jogo sempre que posso", disse. O joalheiro explica que, caso ganhasse o prêmio, compraria um motor home. "Sempre foi meu sonho, viajar pelo Brasil com um motor home", contou.

Já o aposentado Márcio de Melo, de 66 anos, conta que ainda não tem nada planejado, mas não deixa de fazer suas apostas. "É tanto dinheiro que ainda nem pensei, mas vou continuar jogando, quando eu ganhar, eu penso", brincou.

Para jogar, o apostador pode optar pela opção virtual, em que o jogador aposta pelo site da Caixa Econômica, ou presencialmente em uma lotérica. Pela internet, é necessário fazer cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.