Mega-Sena acumula em R$ 90 milhões e é sorteada nesta quinta (11/6)

Acumulou! O prêmio do concurso 2874, da Mega-Sena, acumula em R$ 90 milhões e será sorteado nesta quinta-feira (12/6). O sorteio será realizado às 20h e os sonhadores dos milhões podem realizar os jogos até as 19h do mesmo dia em que ocorre o sorteio.

Não houve nenhum acerto dos seis números no último sorteio realizado pela Caixa Econômica e algum brasiliense pode levar a próxima bolada milionária. Os números da sorte foram: 04, 05, 09, 17, 49 e 53.

Flávio Dias, de 58 anos, conta que começou a realizar os jogos com mais frequência nos últimos meses com o objetivo de obter o prêmio e ajudar os familiares, principalmente o irmão. "A minha ideia não é só (ganhar) para mim, é mais para eles".

O aposentado explica que auxiliaria os parentes nas escolhas do que fazer com os milhões. "Eu orientaria eles pra aplicar, fazer o dinheiro render e garantir o futuro para eles", disse. Flávio conta que aposta os mesmos números desde que eles apareceram em um sonho. "Todo jogo eu tenho repetido eles", expõe.

Para realizar um jogo, pode-se optar pela opção virtual, em que o jogador aposta pelo site da Caixa Econômica, ou presencialmente em uma lotérica. O apostador pode escolher entre a modalidade da surpresinha, em que o sistema escolhe os números para você, ou a teimosinha, que utiliza os mesmos números em diversos concursos.