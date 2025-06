13 de junho: fiéis celebram Santo Antônio, o casamenteiro

A fé, comunhão e a tradição devem atrair entre 30 e 40 mil brasilienses à Festa de Santo Antônio, nesta sexta-feira (13/6), na Paróquia da 911 Sul. Considerado o “santo casamenteiro” e intercessor das causas urgentes, Santo Antônio será celebrado com missas de hora em hora, bênçãos individuais, a distribuição do tradicional pãozinho e uma programação cultural e gastronômica ao longo de todo o dia.

Santo Antônio será celebrado com missas, bênçãos e distribuição do tradicional pãozinho (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

A devoção ao santo atraí fiéis e passeia entre gerações. A aposentada Maria das Graças Nunes de Mesquita, 76 anos, vai à paróquia todos os anos. “Eu venho sempre, rezo a missa e levo os pãezinhos para a família. Mesmo aqueles que não são católicos aceitam com respeito e fé. Santo Antônio é milagroso e nos dá fortuna. Quando a gente pede com fé, ele atende. Sou muito grata por todas as bênçãos que ele já me deu, como a conquista da minha casa”, disse ao Correio.

Conhecido como o Santo casamenteiro, a tradição também foi responsável por unir casais. Como Marilene Rodrigues da Cunha, 58, que conheceu o marido Edilson Leone da Cunha, 60, no Grupo Jovem Santo Antônio (GJSAT), ainda na adolescência. “Nos conhecemos aqui, atrás da barraca de churrasco da festa, em 1983. Nossos pais coordenavam a festa e a barraca e desde então estamos juntos há 43 anos e casados há 38. Nossos filhos foram batizados aqui”, contou.

Marilene Rodrigues, 58, conheceu o marido Edilson Leone, 60, no Grupo Jovem Santo Antônio (GJSAT) ainda na adolescência (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

Marilene conta que a devoção ao santo passou da avó para a mãe até chegar a ela e aos filhos. “A gente vive nas bênçãos de Santo Antônio, pois ele sempre esteve presente em nossas vidas. Graças a Deus e ao santo hoje tenho me família inteira devota e abençoada”, afirmou emocionada.

Além da dimensão espiritual, a festa também gera impacto na economia local. Voluntários e comerciantes da festividade montaram barracas com comidas típicas, artesanato e lembranças religiosas, para celebrar e reforçar o sentimento de comunhão, solidariedade e fé.

As celebrações desta sexta-feira (13) começaram ainda na madrugada, com a primeira missa presidida por Dom Ricardo Hoepers às 0h05. A partir das 6h, missas ocorrem a cada hora, alternando entre o salão e a matriz do Santuário, até as 20h.

A partir das 6h, as missas ocorrem a cada hora, até as 20h. (foto: Ed Alves/CB/DA Press)





SERVIÇO

*Festa de Santo Antônio*

Data: 13 de junho

Horário: Missas de hora em hora, das 6h às 20h

Local: Santuário Santo Antônio – SGAS 911 Sul, Asa Sul, Brasília/DF

Público esperado: 30 a 40 mil pessoas