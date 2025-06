Capital Moto Week 2025 terá casamento sobre duas rodas

O festival acontece de 25 de julho a 3 de agosto, no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília - (crédito: Divulgação/Capital Moto Week )

Mais do que motos e rock, o Capital Moto Week 2025 promete manter viva uma tradição que vem ganhando força: a de celebrar o amor. Entre shows, roncos de motores e a cultura motociclista, o maior festival do gênero na América Latina será palco de mais um casamento. Vivi e Murilo escolheram o evento para oficializar a união no dia 30 de julho, na Cidade da Moto. “O destino nos uniu em uma noite especial e é sob esse mesmo céu, no maior festival de motos da América Latina, que será nosso casamento”, diz o convite do casal.

A cerimônia será realizada em meio à programação musical que trará grandes nomes do rock nacional e internacional, como Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Biquini, Samuel Rosa, Angra, Charlie Brown Jr., Detonautas, Lobão Trio, Cidade Negra, Marcão Britto & Thiago Castanho e Magic!. O festival será realizado de 25 de julho a 3 de agosto, no Parque de Exposições da Granja do Torto, em Brasília.

Casamentos e pedidos de união não são novidade no Capital Moto Week. Ao longo de mais de duas décadas, o evento tem sido cenário de histórias emocionantes entre casais apaixonados por motos e pelo estilo de vida sobre duas rodas. “Essas histórias de casamentos e uniões que acontecem no Capital Moto Week são um reflexo do amor que a gente coloca na produção do festival”, afirma a CEO Juliana Jacinto.

Na edição passada, os brasilienses Geovana Carlos e Sóstenes Santos oficializaram a união no cartório e seguiram direto para o festival, vestidos a caráter. Em 2023, os paranaenses Sabrina Nascimento e Roberto Dal Col reuniram familiares e amigos motociclistas para uma cerimônia simbólica no local, com direito a cortejo de motos e celebração na tenda do motoclube Alpes do Planalto.