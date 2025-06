Israel: veja quem são os secretários do GDF presos em hotel após bombardeio ao Irã

Pelo menos quatro secretários do Governo do Distrito Federal estão em um hotel em Israel, onde aguardam a liberação do espaço aéreo para voltar ao Brasil.

Eles chegaram a ficar em um bunker após o toque de sirenes, após Israel bombardear o Irã, na noite de quinta-feira (12/6), horário de Brasília. A primeira-dama, Mayara Noronha Rocha, que estava com o grupo, antecipou a volta e já se encontra em Brasília. Veja quem ainda está em Israel.

Marco Antônio Costa, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação

Ana Paula Soares Marra, secretária de Desenvolvimento Social

Rafael Bueno, secretário de Agricultura e

José Eduardo Pereira Filho, secretário executivo do Consórcio Brasil Central.

O consório Brasil Central, composto por integrantes do Distrito Federal, de Goiás, do Maranhão, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Rondônia e Tocantins soltou uma nota oficial sobre o caso. Leia a íntegra do documento.

Missão Internacional do Consórcio Brasil Central em Israel 13 de junho de 2025O

"Consórcio Brasil Central informa que sua comitiva, atualmente em missão oficial em Israel, encontra-se em segurança e em constante articulação com o Ministério das Relações Exteriores de Israel, com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv e demais autoridades brasileiras, buscando soluções seguras e responsáveis para o retorno da delegação diante do cenário delicado que se desenha na região.

A missão oficial, prevista para ocorrer entre os dias 7 e 14 de junho, foi realizada a convite do Governo de Israel, com o apoio da Embaixada de Israel no Brasil, visando fortalecer a cooperação internacional e promover a troca de experiências em áreas estratégicas para o desenvolvimento da região do Brasil Central.

A agenda, que trouxe resultados positivos, contemplou encontros de alto nível com autoridades israelenses, incluindo o Presidente Isaac Herzog e a Primeira-Dama Michael Herzog, além de visitas técnicas voltadas às áreas de segurança pública, saúde, inovação tecnológica, agricultura e desenvolvimento social.

Reiteramos que a integridade e a segurança da comitiva é prioridade absoluta neste momento e que todas as medidas estão sendo adotadas com prudência, responsabilidade e atenção total ao cenário internacional.

O Consórcio reafirma seu compromisso com a busca de soluções que promovam o'desenvolvimento regional, o bem-estar da população e a construção de parcerias internacionais sustentáveis".