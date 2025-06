Luto e desconfiança: mãe de jovem encontrado morto no DF pede respostas

A mãe do jovem encontrado morto em uma área de mata, no Núcleo Rural Capão Comprido, em São Sebastião, não acredita que o filho morreu por causa de um choque elétrico. Pheterson de Fátima Rodrigues, 20 anos, foi encontrado em estado de decomposição, na segunda-feira (9/6). Inicialmente, o caso era tratado como homicídio.

Simone de Fátima, mãe de Pheterson, contou que o filho saiu de casa no sábado, com destino incerto, e que era comum o jovem sair sem avisar. “Ele foi visto pela última vez por volta das 11h30 do sábado, por uma vizinha. A comunidade se comoveu e se mobilizou para procurá-lo”, relatou.

Amigos e familiares organizaram buscas por conta própria e, na segunda-feira, encontraram em uma chácara um pedaço de pano que poderia ser da roupa de Pheterson. “Pelo que ouvi, ele foi visto ferido, indo para um lugar onde não costumava ir. Poderiam ter dado mais atenção ao caso. Tenho certeza de que meu filho não sofreu choque, aquilo foi tortura”, desabafou Simone.

A região é de mata, em local ermo. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) em estado avançado de decomposição. O laudo preliminar aponta que Pheterson morreu em decorrência de choque elétrico, e não por violência, já que não foram encontrados sinais aparentes no cadáver.

A Polícia Civil, por meio da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), solicitou uma nova perícia no local onde o corpo foi encontrado.

Enquanto enfrenta a dor do luto, Simone clama por justiça e desconfia de pessoas próximas ao filho. “Sei que fizeram mal ao meu menino e não vou me conformar”, disse em lágrimas.