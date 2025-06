Jovem desaparecido no DF é encontrado morto em matagal

Um jovem de 20 anos, desaparecido desde sábado (7/6), foi encontrado morto, em estado de decomposição, em uma área de mata no Núcleo Rural Capão Comprido, em São Sebastião, na tarde desta terça-feira (10/6). A vítima é Pheterson de Fátima Rodrigues.

Segundo familiares do jovem, ele saiu de casa no começo da tarde de sábado, sem dar informações sobre o destino. Policiais civis da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) fizeram diligências em alguns endereços ligados ao rapaz, mas sem sucesso. A funcionária de um supermercado afirmou ter visto o rapaz na noite de domingo (8/6).

A família compareceu à delegacia para informar à polícia sobre a localização de um pedaço de pano enroscado em uma cerca de arame farpado. O tecido tinha a mesma estampa da bermuda utilizada por Pheterson no dia do sumiço.

Suspeita de homicídio

A 30ª DP investiga o caso como assassinato. Na delegacia, a mãe do jovem relatou um episódio anterior de briga entre Pheterson e outros rapazes. Ela contou que, na ocasião, o filho levou uma facada no tórax.

Apesar do estado de decomposição, familiares reconheceram o corpo encontrado na mata como sendo o de Pheterson. De acordo com as investigações, o jovem teria sido vítima de violência em algum local próximo à região erma e, após ser ferido, tentou se abrigar no matagal. A dinâmica está em apuração.

A PCDF pede para que quem souber de informações sobre o crime, ligue para o número 197, da Polícia Civil. O sigilo é garantido.