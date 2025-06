De homicídio a choque elétrico: reviravolta na morte de jovem encontrado em mata

O caso do jovem de 20 anos encontrado morto em uma área de mata no Núcleo Rural Capão Comprido, em São Sebastião, tomou novos rumos após um laudo preliminar do Instituto de Medicina Legal (IML) sobre a causa da morte. O documento aponta que Pheterson de Fátima Rodrigues morreu em decorrência de um choque elétrico, e não por uma ação violenta.

Inicialmente, o caso era tratado como homicídio pela Polícia Civil. No entanto, a ausência de sinais de agressão e a presença de queimaduras no cadáver levantaram a hipótese de uma descarga elétrica como causa da morte. Diante da nova linha investigativa, policiais da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) retornarão ao local onde Pheterson foi encontrado para identificar se há alguma estrutura elétrica na área. Até o momento, nenhuma fiação exposta foi confirmada.

Desaparecimento

Segundo familiares do jovem, Pheterson saiu de casa no começo da tarde de sábado sem dar informações sobre o destino. Policiais fizeram diligências em alguns endereços ligados ao rapaz, mas sem sucesso. Em conversa com a funcionária de um supermercado, a mulher afirmou ter visto Pheterson na noite de domingo (8/6).

A família compareceu à delegacia para informar à polícia sobre a localização de um pedaço de pano enroscado em uma cerca de arame farpado. O tecido tinha a mesma estampa da bermuda utilizada por Pheterson no dia do sumiço.

Na delegacia, a mãe do jovem chegou a comentar um episódio anterior de briga entre Pheterson e outros rapazes. Ela contou que, na ocasião, o filho levou uma facada no tórax.

O corpo de Pheterson foi localizado na terça. Apesar do estado de decomposição, familiares reconheceram como sendo o de Pheterson.