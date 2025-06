Hemocentro do DF faz apelo por doações de sangue durante o junho

Para minimizar os impactos, pessoas com os tipos O-, A-, B- e AB- terão prioridade no atendimento até o dia 30 de junho - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Com estoques em níveis críticos, especialmente entre os tipos sanguíneos negativos, a Fundação Hemocentro de Brasília lançou um alerta à população. Durante o Junho Vermelho, campanha nacional de incentivo à doação de sangue, a instituição intensificou as ações para atrair voluntários e garantir o abastecimento da rede hospitalar do Distrito Federal.

Segundo o Hemocentro, a escassez é agravada neste período do ano por conta do aumento de doenças respiratórias, como gripes e resfriados, que tornam muitos doadores temporariamente inaptos. Para minimizar os impactos, pessoas com os tipos O-, A-, B- e AB- terão prioridade no atendimento até 30 de junho e poderão doar sem agendamento prévio.

A gerente de Captação de Doadores do Hemocentro, Kelly Barbi, destaca que a campanha busca não apenas suprir a demanda imediata, mas também reforçar a importância da doação contínua. “O Junho Vermelho, portanto, vem para intensificar o fluxo de doadores e ajudar os hemocentros a manter os estoques em níveis adequados, para garantir que 100% da demanda transfusional dos hospitais seja atendida”, afirma.

Bruno Vidal, servidor público: "É uma forma de fazer a diferença" (foto: PAULO H CARVALHO)

O servidor público Bruno Vidal, 39 anos, já doou sangue de 10 a 12 vezes. “É um ato supergeneroso da parte de todo mundo que vem doar”, avalia. “É uma forma de fazer a diferença”.

Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar mais de 51 quilos, apresentar documento com foto e evitar alimentos gordurosos antes do procedimento. A hidratação também é recomendada, sobretudo com a chegada da estação seca no DF.

O Hemocentro funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h, sem intervalo. Embora o agendamento possa ser feito pelo site Agenda DF ou pelo telefone 160 (opção 2), o comparecimento espontâneo também é aceito, já que metade das vagas marcadas não são preenchidas.