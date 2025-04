Entenda por que alguns tipos sanguíneos ficam com baixa doação no Hemocentro

A Fundação Hemocentro Brasília (FHB) está com níveis baixos de doação dos tipos sanguíneos O positivo, B e AB negativo. O estoque de sangue se encontra estável, porém, a instituição pretende atingir a média de 180 coletas diárias, plano que ainda não foi concretizado neste ano. Segundo o FHB os tipos sanguíneos O positivo e O negativo “frequentemente ficam em estado crítico”, disse o órgão.

A hematologista do Hospital Brasília Andresa Melo explicou o motivo para o tipo sanguíneo O positivo atingir nível baixo ou crítico de doação. “O ‘O positivo’ pode ser transfundido para qualquer pessoa, exceto para pacientes com Rh negativo. Por essa razão, é amplamente utilizado, o que pode acarretar a redução dos estoques nos bancos de sangue. É o mais comum na população, como há mais demanda, o estoque acaba mais rápido”, afirmou.

Apesar do estoque estável do Hemocentro, a hematologista enfatiza a importância de doar sangue para manter uma média consistente e não voltar a um estado crítico de um determinado tipo sanguíneo. “A partir de uma coleta de sangue, até três pessoas podem ser beneficiadas, pois o sangue doado é centrifugado e armazenado separadamente em bolsa de plaquetas, bolsa de hemácias (glóbulos vermelhos) e bolsa de plasma. Esse gesto pode salvar a vida de pacientes em situações de urgência”, disse.

















Consequências

Quando os níveis de estoque estão críticos e o paciente está com redução de plaquetas, ele pode precisar de transfusões para reduzir risco de complicações mais graves, como por exemplo descompensação cardíaca, sangramentos, etc. “A não disponibilidade de sangue compatível em situações de urgência, como por exemplo em acidentes e/ou traumas com hemorragia, pode acarretar graves consequências e potencial risco de óbito”, enfatizou Andresa Melo.

Segundo o FHB, o tipo sanguíneo O negativo é sem exceções, considerado doador universal, independentemente do tipo sanguíneo do paciente, sendo essencial em emergências. O fenótipo sanguíneo é herdado por apenas 9% da população, e, devido ao baixo número de doadores, a fundação fica com estoque crítico de O negativo em, algumas vezes.

Ainda de acordo com a instituição, o nível crítico de um estoque ocorre geralmente, em feriados prolongados, carnaval ou fim de ano e férias que o pessoal viaja. Este ano, a média de 180 doações diárias ainda não foi alcançada. “ Até o momento tivemos as férias de janeiro, período chuvoso e feriado prolongado do carnaval”, disse

Protocolos

Para a identificação do sangue, há um exame de sangue conhecido como tipagem ABO/Rh. Na tipagem ABO, é possível saber se uma pessoa tem o tipo sanguíneo A, B, O ou AB. Na avaliação do Rh, é possível identificar se a pessoa tem o tipo de sangue positivo ou negativo.

A doação pode ser feita apenas em pacientes entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Quem passou por cirurgia, exame endoscópico, faz uso de medicamentos ou adoeceu recentemente deve consultar o site do Hemocentro para verificar se está apto a doar.

Quem teve gripe deve aguardar 15 dias após o desaparecimento dos sintomas para poder doar. Quem contraiu covid-19 deve aguardar 10 dias após o fim dos sintomas, desde que sem sequelas.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti